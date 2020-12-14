Тополя – о 'выступлении в Кремле': было бы круто поднять на сцене флаг Украины, но мы не вернемся оттуда

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя рассказал, что их команду четыре раза приглашали выступить с концертом в Казанском кремле и принять участие в мероприятиях в Москве. Но они никогда не соглашались на это.

По словам артиста, скорее всего, в РФ получили четкий ответ и с 2014 года перестали приглашать группу на выступления. Об этом он заявил в интервью программе "Рандеву с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как сообщил Тополя, он представлял, как бы выглядело, если бы они приехали в Кремль и во время шоу он поднял украинский флаг и сказал бы соответствующую речь.

Певец считает, что этот случай разлетелся бы по всем новостям и это было бы круто.

"Но у Тараса Тополи кишка, пожалуй, тонкая, потому что мы бы не вернулись оттуда, потому что мы там каратели, мы же помогали войскам", – отметил знаменитость.

Он добавил, что такую коллаборацию он бы поддержал, но ему "чего-то не хватает".

"Мы задавали себе вопрос, готовы ли на это – пожалуй, нет. Но другие такие проявления (по России) – для меня они неприемлемы", – подытожил Тополя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тарас Тополя назвал украинскую политику "цистерной с желчью и кислотой" и заявил, что не собирается связывать с ней свою жизнь.