Топалову "приписали" роман с популярной фигуристкой: что стало причиной

В сети стали бурно обсуждать российского певца Влада Топалова и фигуристку Елену Ильиных. Поклонники знаменитостей считают, что они были бы отличной парой.

Обсуждение началось после снимка, который опубликовала Ильиных на своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

На фото певец и фигуристка мило позируют, смотря друг на друга.

Владу Топалову и Елене Ильиных "приписали" роман из-за фото Instagram Ильиных

Подписчики начали сразу писать, что пара смотрится очень гармонично. Но многие задались вопросом: как на это реагируют их вторые половинки?

"Вы отличная пара!", "Почему вас снимают как влюбленных… Зачем… А так вы молодцы", "А зачем вы играете любовь?", "Зачем такими фотосессиями провоцировать свои вторые половинки?", – пишут в сети.

Владу Топалову и Елене Ильиных "приписали" роман Скриншот

Владу Топалову и Елене Ильиных "приписали" роман Скриншот

Владу Топалову и Елене Ильиных "приписали" роман Скриншот

Владу Топалову и Елене Ильиных "приписали" роман Скриншот

Но поклонники звезд зря переживают, ведь такие фотосессии проводят из-за того, что Топалов и Ильиных участвуют в популярном шоу "Ледниковый период". По общему мнению, они являются самой темпераментной парой проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая Регина Тодоренко заявила, что они с мужем Владом Топаловым задумываются о рождении второго ребенка.