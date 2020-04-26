Топалов унизил поклонников в сети из-за скандала с Тодоренко

Российский певец Влад Топалов резко отреагировал на скандал с его женой Региной Тодоренко из-за высказывания о домашнем насилии. Артист принялся грубо отвечать фанатам в сети.

Так, на личной странице в Instagram Топалов вступил в словесную перепалку с пользователями.

Регина Тодоренко и Влад Топалов zolotoy.ru

В частности, под последним постом артиста в соцсети поклонники начали комментировать скандальное интервью Тодоренко. По их мнению, телеведущая в прямом эфире показала свое истинное лицо:

"Наконец-то все поняли, что Тодоренко лживая и лицемерная. Ну, это же сразу видно всем. Это она вся такая добрая и хорошая, а внутри гнилая".

Кроме того, некоторые убеждены, что Топалов удаляет негативные комментарии на своей странице. Влад не стал игнорировать обвинения подписчиков и в грубой форме принялся отвечать на комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Glamour лишил Тодоренко звания "Женщина года" после ее скандальных высказываний о домашнем насилии. Все началось с того, что телеведущая нелестно отозвалась об Агате Муцениеце, которая ушла от Павла Прилучного после громкого скандала. Затем она высказалась о жертвах домашнего насилия, сравнив их с психически больными людьми.