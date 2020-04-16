Топалов пожаловался на семейные трудности
Российский певец Влад Топалов рассказал, что у него очень вспыльчивый характер, а также он быстро устает от проблем и забот.
Такое признание артист сделал в прямом эфире на странице RU.TV в Instagram.
Так, по словам Влада, в отлчие от Регины Тодоренко, он не может похвастаться самообладанием и завидной выдержкой.
"По мне очень легко понять, когда я устаю. Я психую. Я готов всех убить, сдать ребенка в детдом, уйти", – говорит Топалов.
В свою очередь, Регина признается, что, если видит, что муж устал, она берет ребенка и они уходят в другую комната:
"Если мы с Майклом видим, что папа устает и хочет уединиться, мы уходим в комнату и играем, а у него есть час поиграть на гитаре, и наоборот".
Кроме того, Тодоренко рассказала, что Топалов мечтает об еще одном ребенке, и, по словам телеведущей, "карантин может как раз поспособствовать этому".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Влад Топалов признался, что у него уже полтора года не было интима с супругой Региной Тодоренко.