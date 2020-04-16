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16 апреля • обновлено в 14:52
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Топалов пожаловался на семейные трудности

3.3т
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Российский певец Влад Топалов рассказал, что у него очень вспыльчивый характер, а также он быстро устает от проблем и забот.

Такое признание артист сделал в прямом эфире на странице RU.TV в Instagram.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Instagram @reginatodorenko

Так, по словам Влада, в отлчие от Регины Тодоренко, он не может похвастаться самообладанием и завидной выдержкой.

"По мне очень легко понять, когда я устаю. Я психую. Я готов всех убить, сдать ребенка в детдом, уйти", – говорит Топалов.

Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном

Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном

Instagram @reginatodorenko

В свою очередь, Регина признается, что, если видит, что муж устал, она берет ребенка и они уходят в другую комната:

"Если мы с Майклом видим, что папа устает и хочет уединиться, мы уходим в комнату и играем, а у него есть час поиграть на гитаре, и наоборот".

Регина Тодоренко с сыном

Регина Тодоренко с сыном

Instagram @reginatodorenko

Кроме того, Тодоренко рассказала, что Топалов мечтает об еще одном ребенке, и, по словам телеведущей, "карантин может как раз поспособствовать этому".

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Instagram @reginatodorenko

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Влад Топалов признался, что у него уже полтора года не было интима с супругой Региной Тодоренко.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персоны
Регина Тодоренко Влад Топалов
Место
Россия
Тег
Новости России
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