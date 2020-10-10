Топалов и Тодоренко выпустили совместный трек о сложностях любви на расстоянии

Звездная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов выпустили первый совместный трек под названием "Часовые пояса".

О премьере музыкальной композиции артисты сообщили на своих страницах в Instagram. В новом треке супруги спели обо всех сложностях отношений на расстоянии, через которые им пришлось пройти в самом начале романа.

"Песня соткана из любви на разных концах земли, нежности в телефонных разговорах, ожидания самолетов, поездов, только бы поскорее быть рядом. Несколько лет назад мы и не знали, куда приведут нас ночные разговоры на расстоянии десятков тысяч километров, когда я была на Барбадосе, а Влад в Москве. Оказалась, нам было уготовлено захватывающее путешествие друг в друга", – написала в фотоблоге Тодоренко.

В свою очередь Топалов признался, что долго ждал этот момент, чтобы записать совместный трек со своей супругой.

"Все давно ждали.... но у меня всегда внутри было ощущение, что должно прийти время.... должна прийти песня. Это должно быть что-то, что родится естественно, а не потому что "надо"! И сейчас я чувствую, что время пришло, музыка пришла и момент настал сам собой! Спасибо Богу за тебя, моя родная! Я тебя люблю!" – написал артист в Instagram.

Поклонники остались в восторге от новой композиции Топалова и Тодоренко и отметили, что сейчас в музыке действительно нехватает песен про взаимную любовь и любовь в семье.

Не так давно OBOZREVATEL предлагал ознакомиться с самыми громкими скандалами, в которые попадали звездные супруги Топалов и Тодоренко.