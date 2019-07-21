"Топает как лошадь": Бузова вызвала отвращение в сети

Скандальную российскую певицу и телеведущую, звезду проекта "Дом-2" Ольгу Бузову высмеяли в сети из-за неумения петь и двигаться.

Оля опубликовала в своем Instagram видео своего выступления в каком-то из заведений столицы Киргизии и поблагодарила поклонников за то, что хором подпевают ее песни, но в ответ получила много негатива. (чтобы посмотреть видео проскролльте до конца страницы).

Оля не умеет петь? Instagram Бузовой

"Водица... Всё, что хочу сейчас я - быть счастливой. Моё счастье на сегодняшний день это сцена, Музыка и Вы Спасибо, что хором поёте мои песни. Спасибо, что любите меня и принимаете", - написала Бузова, однако многие поклонники заметили, что звезда поет под фанеру и ее голоса почти не слышно.

"Петь под фанеру - это очень некрасиво по отношению к своим "людям", "Простите, у Вас голоса вообще нет", "Сплошной шум и шепот безголосой певицы", - писали под видео Оли.

Многим также не понравился наряд звезды, по их мнению, она выглядела слишком вульгарно. Кроме того, некоторым не понравился танцевальный номер звезды.

"Ужасное исполнение, ужасно двигаешься...нет пластики, как робот", "Оля почему вы везде на сцене, в клипах выступаете в одних трусах, не красиво очень...Пытаетесь быть похожа на шлюху", - писали звезде.

"Топает, как лошадь!!! Оля, а что с твоим голосом? Это ты так в живую начала петь. Поздравляю, ты позор номер 1. Какая же ты безголосая", "Оля, что за знаки ты постоянно показываешь руками? Масонство? Иллюминаты?", - также писали под видео певицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бузова рассказала о сексе со знаменитостью, заявив, что воздерживалась от интимной жизни два года, после того, как развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым.

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