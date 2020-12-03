Украинские звезды, которые тяжело перенесли COVID-19: инфекционка, капельницы и уколы

Снежана и Сергей Бабкины, Даша Квиткова и Никита Добрынин и другие звезды украинского шоу-биза испытали на себе все "прелести" коронавируса.

Вирус COVID-19 поражает людей независимо от статуса, профессии и положения в обществе. Так, не смогли уберечься от "болячки" и наши звезды. OBOZREVATEL подготовил подборку украинских знаменитостей, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин Instagram Никиты Добрынина

Болезнь молодоженов сейчас в самом разгаре. 28 ноября Добрынин получил положительный тест на COVID-19, и пара самоизолировалась дома. Спустя несколько дней Квиткова опубликовала в сториз фото, где лежит с полотенцем на голове, смоченным в уксусе, чтобы сбить высокую температуру. Экс-холостяк поделился с поклонниками, что поздно вечером 2 декабря пришлось вызывать жене скорую. Он надеется, что они скоро поправятся и будут вспоминать это время с улыбкой. А пока Добрынину пришлось отказаться от очень важного долгосрочного телепроекта.

Даша Квиткова Instagram Даши Квитковой

Сториз Никиты Добрынина Instagram Никиты Добрынина

Кристина Горняк и Владимир Остапчук

Владимир Остапчук с женой Instagram Кристины Горняк

Горняк смогла отделаться в целом легкими симптомами COVID-19: температурой 37.2 и потерей вкуса и запаха. А вот по шоумену и телеведущему болезнь ударила сильнее. Врачи поставили Остапчуку диагноз "двусторонняя пневмония с сильным поражением легких". Температура тела Владимира поднималась до 39.6 градусов. Он пил много витаминов и гомеопатии от отеков всех органов, а Кристина колола ему антибиотики. Стоит добавить, что из-за коронавируса паре пришлось перенести дату свадьбы.

Валерий Харчишин

Валерий Харчишин Instagram Валерия Харчишина

Лидер группы "Друга ріка" в конце сентября публично признался, что перенес коронавирус. Он опубликовал снимок отрицательного результата теста и фото из киевской больницы. Валерий рассказал, что лечился от пневмонии сначала в инфекционной клинике, а затем в больнице за местом проживания. Его снимок в маске и с капельницей тогда изрядно напугал фанатов рок-музыканта.

Снежана и Сергей Бабкины

Снежана и Сергей Бабкины Instagram Сергея Бабкина

Супруги заболели COVID-19 в конце августа после празднования Дня Независимости Украины. Из симптомов у Бабкиных наблюдалась высокая температура, потеря обоняния, сильное жжение в области позвоночника и грудном отделе, кашель.

Маричка Падалко

Маричка Падалко Instagram Марички Падалко

Телеведущая "ТСН" Маричка Падалко с детьми также перенесли COVID-19. При этом, ее муж и младшая дочь не заразились. Первым заболел ее сын, его симптомы перешли к старшей дочери, а затем и к самой Маричке. Несмотря на то, что ведущая утверждает, что перенесла коронавирус в легкой форме, она ощутила последствия болезни на себе сполна. Более того, через некоторое время телеведущая с семьей заболели повторно. К счастью, обычной простудой. По словам Падалко, это случилось из-за ослабленного коронавирусом иммунитета.

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