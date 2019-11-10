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10 ноября • обновлено в 15:00
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Топ-пропагандист Кремля напал на Галкина из-за Украины

3.6т Читать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля, ведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении существует цензура.

По его словам, в советское время форматы шоу, которые он ведет, были просто невозможны, пишет "Газета.Ru".

Топ-пропагандист Кремля напал на Галкина из-за Украины
Новости
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"Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством", - заявил Соловьев.

Кроме того, журналист отреагировал на слова Галкина о том, что на российском ТВ "все время рассказывают про Украину".

"Если кто-то где-то что-то заявляет — это их абсолютное право. У нас же нет цензуры. У Максима в программах же Украины нет? Нет. Значит — уже не очень много. Есть разные программы, поэтому спокойнее нужно", — заключил Соловьев.

Как ране писал OBOZREVATEL, на своем выступлении в Новосибирске Галкин жестко высмеял президента РФ Владимира Путина и одиозного политика Владимира Жириновского.

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Максим Галкин Владимир Соловьев
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Была бы цензура, Алкин с прочими гозманами сидел бы в тюрьме
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Podyu Roman
Podyu Roman
Кристина Стефанова, чмо на зарплате,о чем еще бы ты звездело?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ну вы и придурки ... "напал на Галкина из-за Украины"
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