Топ-7 счастливых звездных пар с разницей в возрасте более 20 лет

Звездные пары с большой разницей в возрасте часто подвергаются критике, а их отношения всегда находятся в центре внимания. Недавно причиной для обсуждений стал и роман украински Анастасии Зинченко, которую отказались эвакуировать из Уханя (Китай) в феврале 2020 года из-за наличия собаки, с председателем Государственной миграционной службы Максимом Соколюком, который старше на 20 лет. Чиновник покинул семью ради модели, сейчас пара уже помолвлена.

Поэтому OBOZREVATEL собрал перечень украинских, российских и голливудских знаменитостей, чьи браки доказали, что основное не цифра в паспорте, а настоящая любовь.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (28 лет)

В мае 2020 года 54-летний народный артист Украины сыграл свадьбу со своей 26-летним концертным директором. Это уже четвертый брак певца. Павлик признался, что даже старше мать своей возлюбленной, но его это не волнует. А жена артиста отметила, что он еще переживет ее, ведь имеет крепкое здоровье.

Павлик и Репяхова. Instagram Виктора Павлика

Константин Меладзе и Вера Брежнева (21 год)

Слухи об их романе появились еще тогда, когда Вера была солисткой группы "ВИА Гра", продюсером которого был Меладзе. Однако певица всегда уверяла, что между ними только рабочие отношения. Впоследствии пара перестала скрывать свой роман, а осенью 2015 года отправилась в Италию, чтобы сыграть свадьбу.

В 2019 году о певице и ее муже снова распространили слухи, но на этот раз о разводе. В сети были разговоры, что Меладзе бросает Брежневу ради участницы "ВИА Гры" Эрики Герцег. Но тогда оказалось, что певица собирается замуж за другого избранника.

Брежнева и Меладзе. ГолосUA

Николай Тищенко и Алла Барановская (23 года)

Пара скрывала свои отношения два года, а в 2016 году они поженились. О "молодой" любви Тищенко стало известно через год после тайной свадьбы. Барановская призналась, что совершенно не чувствует большой разницы в возрасте с ним. Супруги воспитывают сына Давида.

Барановская и Тищенко. Instagram Аллы Барановской

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (35 лет)

Знакомство пары произошло в Сочи (Россия) в 1996 году. В 1998 году они поженились, через год у них родилась дочь Мария, а в 2003-м – сын Петр. Отметим, что Юлия младше на 7 лет от старшего сына своего мужа Егора Кончаловского.

Кончаловский и Высоцкая. tochka.net

Алла Пугачева и Максим Галкин (28 лет)

Супруги познакомились в 2001 году благодаря бывшему мужу артистки Филиппу Киркорову. В ноябре 2005 года Пугачева развелась с певцом. Тогда ее роман обсуждала вся страна. Официально пара зарегистрировала свои отношения 23 декабря 2011 года. В 2013-м суррогатная мать родила знаменитостям близняшек Елизавету и Гарри.

Пугачева и Галкин. goodhouse.ru

Ричард Гир и Алехандра Силва (34 года)

В мае 2020 года пара отпраздновала вторую годовщину свадьбы. Они познакомились в 2015 году через несколько месяцев после официального развода актера с моделью Кэрри Лоуэлл. А уже в феврале 2019 года на свет появился их первый совместный сын Алехандро, а совсем недавно Силва родила второго ребенка.

Ричард Гир с женой Алехандрой. segodnya.ua

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс (25 лет)

Звезды родились в один день – 25 сентября, только с разницей в 25 лет. Однако цифры в паспорте не стали препятствием для их любви, которая длится более 20 лет. Ради звезды "Маски Зорро" популярный режиссер ушел из семьи. Пара прошла вместе через рак мужа и несколько тяжелых депрессий актрисы. Сейчас они воспитывают двух совместных детей: Дилана Майкла и Кэрис Зета.

Дуглас и Зета-Джонс. ivona.bigmir.net

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