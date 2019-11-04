Топ-5 вещей, которые скроют недостатки фигуры: как выглядеть стильно

Неправильно подобранный наряд может испортить не только внешний вид, но и настроение. Чтобы избежать этого, следует правильно подбирать одежду и аксессуары.

OBOZREVATEL рассказывает, как скорректировать фигуру с помощью принтов, цветов, фактур и размеров разных предметов гардероба.

Полоска

Вертикальная полоска помогает вытянуть силуэт, горизонтальная – сделать его шире, а диагональные линии имеют способность оказывать смешанный эффект.

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Фактура

Пайетки, бахрома, воланы, кружево, блестящие материалы визуально увеличивают силуэт. Поэтому следует использовать такую одежду, только если есть желание увеличить объем какой-то части тела.

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Рисунок

Чтобы скрыть широкие бедра или большой живот, следует отказаться от нарядов с очень крупным или мелким рисунком.

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Размер аксессуаров

Аксессуары должны быть пропорциональны телу – то есть маленьким девушкам не стоит надевать крупные очки, часы или кольца и носить объемные сумки, а женщинам с формами – маленькие аксессуары, которые только подчеркнут полноту.

vogue.ua

Цвета

Темная одежда делает силуэт стройнее, а светлая – полнит.

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Ранее OBOZREVATEL сообщил, какие платья сделают образ стильным и ярким осенью, а также, с чем их можно носить.

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