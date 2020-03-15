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15 марта • обновлено в 22:39
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Тоня Сова и Сергей Асафатов довели до слез суддей "Голос країни"

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Во время второго этапа вокальных боев в шоу "Голос країни" Тоня Сова и Сергей Асафатов довели до слез суддей проекта.

Так, украинская Билли Айлиш и самый сексуальный голос шоу исполнили песню Басты "Сансара". Ролик был опубликован на официальном канале на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сергей Асафатов и Тоня Сова

Сергей Асафатов и Тоня Сова

кадр из видео

Своим трогательным выступлением участники произвели настоящий фурор, вызвав не только бурные аплодисменты, но и слезы суддей. В частности, песня в исполнении Тони и Сергея растрогала Monatik и Тину Кароль.

"С моей команды никто душевней и честней не смог бы передать. Тоня, ты на моих глазах стала такой сильной, я горжусь тобой. Сергей, я восхищаюсь тем, как человек, прошедший огромный путь, остается с добрыми глазами", – произнес Monatik.

Monatik

Monatik

кадр из видео

Борьбу за победу в команде Monatik продолжил Сергей Асафатов. Однако Тоня Сова также не покинула шоу - участницу "украли" Настя Каменских и Потап.

"Я хочу, чтобы ты мотивировала дальше людей", – сказала Настя.

Тоня Сова

Тоня Сова

кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, судьи проекта Дан Балан и Тина Кароль вновь подогрели слухи о своих отношениях, поговорив о "будущей свадьбе".

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Голос країни" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Голос країни
Персона
MONATIK
Место
Украина
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