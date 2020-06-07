Тому Джонсу исполнилось 80 лет: всплыли архивные фото
Автору легендарного хита "Sexbomb" Томасу Джонсу Вудворду, более известному как Том Джонс, 7 июня исполнилось 80 лет.
Издание gazeta.ru опубликовало архивные фото певца, отметив, что артист выпустил более 40 студийных альбомов, снялся в эпизодах ряда фильмов и сериалов, а также несколько лет вёл собственное телешоу This Is Tom Jones.
В числе главных хитов Джонса – "She’s a Lady", "Kiss" и "Sexbomb". Его песни многократно занимали лидирующие позиции в британских и американских чартах, а сам артист не раз становился лауреатом престижных профессиональных наград.
Свои музыкальные заслуги артист в начале нулевых получил из рук королевы Великобритании Орден Британской Империи. С 2012 году музыкант также является наставником в британской версии шоу "Голос".
Как сообщал OBOZREVATEL, популярная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась архивной фотографией, на которой она показала себя в молодости.