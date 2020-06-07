Главная Новости
7 июня • обновлено в 18:05
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Тому Джонсу исполнилось 80 лет: всплыли архивные фото

Читать материал на украинском

Автору легендарного хита "Sexbomb" Томасу Джонсу Вудворду, более известному как Том Джонс, 7 июня исполнилось 80 лет.

Издание gazeta.ru опубликовало архивные фото певца, отметив, что артист выпустил более 40 студийных альбомов, снялся в эпизодах ряда фильмов и сериалов, а также несколько лет вёл собственное телешоу This Is Tom Jones.

В числе главных хитов Джонса – "She’s a Lady", "Kiss" и "Sexbomb". Его песни многократно занимали лидирующие позиции в британских и американских чартах, а сам артист не раз становился лауреатом престижных профессиональных наград.

Автору хита "Sexbomb" исполнилось 80 лет: всплыли архивные фото

Свои музыкальные заслуги артист в начале нулевых получил из рук королевы Великобритании Орден Британской Империи. С 2012 году музыкант также является наставником в британской версии шоу "Голос".

Том Джонс

Том Джонс

Global Look Press

Том Джонс, 1966 год

Том Джонс, 1966 год

Global Look Press

Джонс разговаривает королевой Елизаветой II перед выступлением в лондонском Палладиуме, 1968 год

Джонс разговаривает королевой Елизаветой II перед выступлением в лондонском Палладиуме, 1968 год

Global Look Press

Джонс на фестивале в Гластонбери, 2009 год

Джонс на фестивале в Гластонбери, 2009 год

Global Look Press

Вечеринка по случаю дня рождения Тома Джонса в Лас-Вегасе, 1974 год

Вечеринка по случаю дня рождения Тома Джонса в Лас-Вегасе, 1974 год

AP

Джонс у бассейна своего дома в районе Бел-Эйр в Лос-Анджелесе, 1980 год

Джонс у бассейна своего дома в районе Бел-Эйр в Лос-Анджелесе, 1980 год

AP

Джонс во время выступления в Мюнхене, 1968 год

Джонс во время выступления в Мюнхене, 1968 год

AP

Директор звукозаписывающей компании Teldec Курт Рихтер вручает "Золотую пластинку" 1968 года Джонсу в Германии

Директор звукозаписывающей компании Teldec Курт Рихтер вручает "Золотую пластинку" 1968 года Джонсу в Германии

AP

Джонс во время пресс-конференции Париже, 1976 год

Джонс во время пресс-конференции Париже, 1976 год

AP

Джонс во Дворце Конгрессов в Париже, 1976 год

Джонс во Дворце Конгрессов в Париже, 1976 год

Eustache Cardenas/AP

Джонс и Рикардо Монтальбан на съемочной площадке фильма "Остров фантазий", 1984 год

Джонс и Рикардо Монтальбан на съемочной площадке фильма "Остров фантазий", 1984 год

AP

Том Джонс и Джон Бон Джови во время церемонии вручения наград Зала славы авторов песен в Нью-Йорке, 2009 год

Том Джонс и Джон Бон Джови во время церемонии вручения наград Зала славы авторов песен в Нью-Йорке, 2009 год

AP

Джонс во время фотоколла для The Voice UK в Лондоне, 2014 год

Джонс во время фотоколла для The Voice UK в Лондоне, 2014 год

AP

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась архивной фотографией, на которой она показала себя в молодости.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Глеб Иванов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 26 999.

    Вылечились: 12 054. Умерли: 788.

  • В мире заболели около 7 млн человек, погибли – почти 399 тысяч.

  • Еще две области Украины решили усилить карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.

  • В Академии наук назвали главный признак того, что эпидемия пошла на спад.

  • Ученые предупредили о возможности новой пандемии наподобие COVID-19.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги