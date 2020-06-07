Автору хита "Sexbomb" исполнилось 80 лет: всплыли архивные фото

Автору легендарного хита "Sexbomb" Томасу Джонсу Вудворду, более известному как Том Джонс, 7 июня исполнилось 80 лет.

Издание gazeta.ru опубликовало архивные фото певца, отметив, что артист выпустил более 40 студийных альбомов, снялся в эпизодах ряда фильмов и сериалов, а также несколько лет вёл собственное телешоу This Is Tom Jones.

В числе главных хитов Джонса – "She’s a Lady", "Kiss" и "Sexbomb". Его песни многократно занимали лидирующие позиции в британских и американских чартах, а сам артист не раз становился лауреатом престижных профессиональных наград.

Свои музыкальные заслуги артист в начале нулевых получил из рук королевы Великобритании Орден Британской Империи. С 2012 году музыкант также является наставником в британской версии шоу "Голос".

Том Джонс Global Look Press

Том Джонс, 1966 год Global Look Press

Джонс разговаривает королевой Елизаветой II перед выступлением в лондонском Палладиуме, 1968 год Global Look Press

Джонс на фестивале в Гластонбери, 2009 год Global Look Press

Вечеринка по случаю дня рождения Тома Джонса в Лас-Вегасе, 1974 год AP

Джонс у бассейна своего дома в районе Бел-Эйр в Лос-Анджелесе, 1980 год AP

Джонс во время выступления в Мюнхене, 1968 год AP

Директор звукозаписывающей компании Teldec Курт Рихтер вручает "Золотую пластинку" 1968 года Джонсу в Германии AP

Джонс во время пресс-конференции Париже, 1976 год AP

Джонс во Дворце Конгрессов в Париже, 1976 год Eustache Cardenas/AP

Джонс и Рикардо Монтальбан на съемочной площадке фильма "Остров фантазий", 1984 год AP

Том Джонс и Джон Бон Джови во время церемонии вручения наград Зала славы авторов песен в Нью-Йорке, 2009 год AP

Джонс во время фотоколла для The Voice UK в Лондоне, 2014 год AP

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