Том Круз обматерил съемочную группу из-за несоблюдения карантинных правил: в сети появилось видео

Звезда Голливуда Том Круз нецензурно выразился в сторону съемочной группы фильма "Миссия невыполнима". Как выяснилось, его не устроило то, что они не соблюдают санитарную дистанцию в период пандемии коронавируса.

Так, работники площадки подходят друг к другу ближе, чем положено по правилам. Кроме того, они были без медицинских масок. Об этом сообщает издание The Sun (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Чтобы я больше никогда этого не видел! А если я хоть еще раз увижу это, вы будете уволены! Если хоть кто-то в команде это сделает, для вас все кончено. Ты, бл@ь! Никогда этого не делай. Никаких извинений. Вы можете это рассказать людям, оставшимся без еб@ого дома, потому что вся индустрия загнулась", – высказался актер.

Том Круз нецензурно выразился в сторону съемочной группы PopCornNews

Напомним, Том Круз – американский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Также он трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и номинант на премию "Оскар". Вершиной его актерского мастерства считается работа в драме "Магнолия", которая получила множество наград.

Стало известно, что Том Круз планирует отправиться в космос ради съемок финальной части фильма "Миссия невыполнима".

Также актер проехался на крыше поезда во время съемок этого фильма.

Отметим, "Миссия невыполнима" – это серия фильмов-боевиков, состоящая из шести частей, выпущенных с 1996 по 2022 год и основанная на одноименном телесериале. В центре сюжета – история агента Итана Ханта, которого играет Том Круз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что фильм "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом в главной роли не будут снимать в Украине. Для съемок были найдены более подходящие локации в других странах.