Сын американского актера Тома Хэнкса, который вместе с женой Ритой Уилсон заразился коронавирусом, Чет рассказал подробности о состоянии родителей.

Так, соответствующее видео парень опубликовал на своей странице в Instagram.

Том Хэнкс и Рита Уилсон Getty

В ролике Чет признался, что его родители не чувствуют себя плохо.

"Да, это правда. У моих родителей подтвердили коронавирус, это сумасшествие. Сейчас они оба в Австралии, мой отец находился там на съемках фильма. Я говорил с ними по телефону. Они оба сказали, что с ними все хорошо, они не чувствуют себя сильно больными, не чувствуют себя плохо, но, конечно, нуждаются в медицинской помощи. Я ценю, что вы переживаете. Думаю, все будет хорошо. Будьте осторожны", – сказал парень.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коронавирусом заразился главнокомандующий вооруженными силами Польши Ярослав Мика.

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