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19 марта • обновлено в 13:30
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Том Хэнкс заразился коронавирусом: сестра актера раскрыла правду о его состоянии

1.7т
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Сестра американского актера Тома Хэнкса Сандра, который заразился коронавирусом, рассказала подробности о его состоянии.

Так, по словам женщины, "он чувствует себя не очень хорошо, но все еще в порядке". Об этом она сообщила изданию Daily Mail.

Том Хэнкс

Том Хэнкс

Фото: bbc.com

"Я общалась со своим братом. Он чувствует себя не очень хорошо, но все еще в порядке. Я в шоке? Нет! Он актер, а не Бог. Но медицинская помощь в Австралии хороша", – отметила Сандра.

Напомним: Том Хэнкс заразился коронавирусом в Австралии вместе со своей женой Ритой Уилсон. Теперь они проводять время в самоизоляции.

Рита Уилсон и Том Хэнкс

Рита Уилсон и Том Хэнкс

Фото: instagram/tomhanks

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коронавирусом заразилась голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко.

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Автор
Кристина Долматова
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