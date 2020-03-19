Сестра американского актера Тома Хэнкса Сандра, который заразился коронавирусом, рассказала подробности о его состоянии.
Так, по словам женщины, "он чувствует себя не очень хорошо, но все еще в порядке". Об этом она сообщила изданию Daily Mail.
Том Хэнкс
Фото: bbc.com
"Я общалась со своим братом. Он чувствует себя не очень хорошо, но все еще в порядке. Я в шоке? Нет! Он актер, а не Бог. Но медицинская помощь в Австралии хороша", – отметила Сандра.
Напомним: Том Хэнкс заразился коронавирусом в Австралии вместе со своей женой Ритой Уилсон. Теперь они проводять время в самоизоляции.
Рита Уилсон и Том Хэнкс
Фото: instagram/tomhanks
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коронавирусом заразилась голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко.
Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!