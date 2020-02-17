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17 февраля • обновлено в 10:11
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"Только порнография на уме!" Муж Королевой полностью разделся на камеру

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Муж украинской певицы Наташи Королевой, которой СБУ запретила въезд в страну, Сергей Глушко показал полностью обнаженное фото. Так, он сфотографировал свое отражение в зеркале, прикрывшись статуэткой.

Фото опубликовано на странице мужчины в социальной сети Instagram.

"Только порнография на уме!" Муж Королевой полностью разделся на камеру

instagram.com/tarzan___official

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"И Наташа такая же, всё порнография на уме! Она забыла как позировала в порно, стыдобище и позор, очень унизительно! Ну может мода сейчас такая! Себя так опускать", "Зачем выставлять свое тело? Смешно!", "У Наташи всегда был плохой вкус", "Задолбал своей обнаженкой... Есть еще что показать или это предел его возможностей?", - комментируют снимок в сети.

"Только порнография на уме!" Муж Королевой полностью разделся на камеру
"Только порнография на уме!" Муж Королевой полностью разделся на камеру
"Только порнография на уме!" Муж Королевой полностью разделся на камеру
"Только порнография на уме!" Муж Королевой полностью разделся на камеру

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Королева пошутила над родным языком и угодила в скандал.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
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