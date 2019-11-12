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12 ноября • обновлено в 12:50
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Только молодеет: Пугачева поразила внешним видом

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Российская певица Алла Пугачева продолжает восхищать своим свежим и помолодевшим внешним видом.

В этот раз в сеть попало фото Примадонны, сделанное во время премьеры фильма "Грех" Андрея Кончаловского.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

РИА Новости

Новости
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На снимке Пугачева запечатлена вместе с актером Александром Домогоровым. Мужчина нежно обнимает певицу за талию. Однако не меньше, чем актер рядом с Аллой, внимание поклонников привлек внешний вид знаменистости.

Алла Пугачева и Александр Домогаров

Алла Пугачева и Александр Домогаров

Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Фанаты уже неоднократно отмечали, что с каждым новым выходом звезда выглядит только моложе. И новое публичное появление артистки не стало исключением - поклонники засыпали Аллу комплиментами:

Только молодеет: Пугачева поразила внешним видом
Только молодеет: Пугачева поразила внешним видом
Только молодеет: Пугачева поразила внешним видом

Как сообщал OBOZREVATEL,супруг российской примадонны Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин пошутил о смерти "короля" эстрады Филиппа Киркорова.

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Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
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