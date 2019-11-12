Только молодеет: Пугачева поразила внешним видом

Российская певица Алла Пугачева продолжает восхищать своим свежим и помолодевшим внешним видом.
В этот раз в сеть попало фото Примадонны, сделанное во время премьеры фильма "Грех" Андрея Кончаловского.
Алла Пугачева
РИА Новости
На снимке Пугачева запечатлена вместе с актером Александром Домогоровым. Мужчина нежно обнимает певицу за талию. Однако не меньше, чем актер рядом с Аллой, внимание поклонников привлек внешний вид знаменистости.
Алла Пугачева и Александр Домогаров
Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фанаты уже неоднократно отмечали, что с каждым новым выходом звезда выглядит только моложе. И новое публичное появление артистки не стало исключением - поклонники засыпали Аллу комплиментами:
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