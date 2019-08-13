Токарев перед смертью пережил жуткий стресс: всплыли скандальные детали

Незадолго до смерти известный российский шансонье Вилли Токарев пережил сильнейший стресс.

Об этом в комментарии "Телепрограмме" рассказал близкий друг покойного Владимир Михайлов, уточнив, что музыкант так и не смог оправиться.

По его словам, Токарев столкнулся с аферистами, которые убедили его приобрести "уникальный" усилитель звука для музыкальной студии в его квартире. Музыканту пришлось заплатить за аппаратуру 27 тысяч долларов, и только позже стало понятно, что его обманули.

Вилли Токарев instagram/willi_tokarev

Как выяснилось, мошенники продали шансонье бесполезную вещь, которая не могла пригодиться в работе. В связи с этим Токарев обратился к Михайлову, попросив о помощи в поимке злоумышленников. Он хотел, чтобы те вернули хотя бы половину от общей суммы.

Михайлов пояснил, что в последнее время у музыканта было туго с деньгами, потому потеря очень сильно ударила по бюджету.

Токарев instagram/willi_tokarev

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Токарева стало известно 4 августа. Изначально сообщалось, что он скончался из-за онкологического заболевания. Несколько недель назад музыкант попал в больницу. Что примечательно, в мае в СМИ также появилась информация о его госпитализации.

Звезды массово рассказали о большой утрате после печального известия. Тем временем, в СМИ начали распространять информацию о его имуществе и многомиллионном состоянии.

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