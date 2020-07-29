Тодоренко возвращается в Украину работать после скандала в РФ

Певица и ведущая Регина Тодоренко из Украины, которая сейчас проживает в Москве (Россия), будет вести рубрику о путешествиях "Кралі в терміналі" на радиостанции "Люкс FM".

Звезда надеется, что ее советы и опыт пригодится путешественникам, когда границы вновь откроют. Тодоренко будет вести программу вместе с Василисой Рядных, пишет Viva.ua,

"Мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке. Для меня работа на радио – это совершенно новый опыт!" – отметила 30-летняя знаменитость.

Тодоренко снова работать в Украине TSN.ua

Отметим, что звезда четыре года вела популярное тревел-шоу "Орел и решка", благодаря которому объездила почти весь земной шар.

"Путешествия очень сильно развивают тебя, они дают тебе много энергии, вдохновляют, мотивируют, влюбляют. В путешествии ты можешь увидеть мир со всех сторон, по-новому посмотреть на привычные для тебя вещи, познакомиться с совершенно невероятными людьми, их культурой и традициями" , – добавила Регина.

Тодоренко работать ведущей на радиостанции Экспресс газета

Напомним, в прямом эфире издание Peopletalk Тодоренко раскритиковала актрису Муцениеце, которая в феврале 2020 года разошлась со своим мужем Павлом Прилучным. Она заявила, что та поймала хайп на своем разводе. Поэтому Тодоренко выступила против того, чтобы женщины поливали грязью своих мужчин.

Впоследствии в интервью журналу Glamour ведущая рассказала, что жертвы насилия в семье виноваты в этом сами. Им нравится быть жертвами. По подсчетам росЗМИ, Тодоренко могла потерять до 40% всех своих доходов из-за высказываний о домашнем насилии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире у Собчак Тодоренко разрыдалась, рассказав, что ее муж жених Влад Топалов, который ранее выступал на площади оккупированного Луганска, не может попасть к ее родителям, которые проживают в Украине. Впоследствии артистку обвинили в хайпе на теме войны с Россией.