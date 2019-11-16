Тодоренко сверкнула грудью в откровенном наряде: поклонники в экстазе

Украинская телеведущая Регина Тодоренко взбудоражила поклонников откровенным нарядом.

Так, она опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в платье с очень глубоким декольте, через который крупным планом видно сочную грудь.

Роскошный образ дивы дополнял нюд макияж и аккуратная цепочка на шее. Этим снимком она анонсировала выход еженедельного шоу "Пятница с Региной".

Регина Тодоренко с роскошном наряде instagram/reginatodorenko

Поклонники пришли в восторг от соблазнительного образа звезды, отметив, что выглядит она сногсшибательно.

"Регина, огонь", "Красавица", "Ой, зачем так горячо", "Красотка", "Как всегда сногсшибательно", – отреагировали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тодоренко пожаловалась на плохое самочувствие, которое, по ее мнению, является причиной сглаза.

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