Тодоренко сверкнула грудью в откровенном наряде: поклонники в экстазе

Украинская телеведущая Регина Тодоренко взбудоражила поклонников откровенным нарядом.
Так, она опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в платье с очень глубоким декольте, через который крупным планом видно сочную грудь.
Роскошный образ дивы дополнял нюд макияж и аккуратная цепочка на шее. Этим снимком она анонсировала выход еженедельного шоу "Пятница с Региной".
Регина Тодоренко с роскошном наряде
instagram/reginatodorenko
Поклонники пришли в восторг от соблазнительного образа звезды, отметив, что выглядит она сногсшибательно.
"Регина, огонь", "Красавица", "Ой, зачем так горячо", "Красотка", "Как всегда сногсшибательно", – отреагировали поклонники.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тодоренко пожаловалась на плохое самочувствие, которое, по ее мнению, является причиной сглаза.
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