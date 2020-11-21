Тодоренко рассказала о проблемах в браке с Топаловым

Певица и телеведущая Регина Тодоренко заговорила о проблемах в браке с супругом Владом Топаловым.

Знаменитость рассказала в прямом эфире с психологом в своем блоге о том, что они с мужем работают над отношениями, учатся слушать и слышать друг друга. А сложные ситуации супруги прорабатывают со специалистом.

Тодоренко призналась, что у них в паре часто бывают ссоры, особенно когда дело касается воспитания ребенка.

"Есть моменты, на которые мы имеем полярные точки зрения и мы не можем прийти к общему знаменателю. В такие моменты очень хочется развестись", – призналась Тодоренко.

При этом Топалов и Тодоренко уверяют, что в их браке нет места для ревности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тодоренко и Топалов заговорили о рождении второго ребенка.