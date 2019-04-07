Тодоренко показала маленького сына

Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, показала фото своего сына, которого родила несколько месяцев назад. Так, на фото артистка сидела рядом с младенцем и нежно смотрела на него.
У пользователей сети возникли вопросы по поводу имени сына Тодоренко, поскольку ранее, она называла его Михаилом, а теперь назвала Майклом. Фото ведущая опубликовала на своей странице в Instagram.
"Майкл? Серьезно?", "Почему Майкл? Майкл в России - это странно. Планируете его за бугор отправить?", "Майкл? Что-то мода пошла у звезд на иностранные имена", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от певца Влада Топалова.
На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась волна критики за то, что они держали в секрете подробности.
Топалов резко попросил не "травить его жену" и оставить их в покое.
Вскоре он все же прервал молчание и рассказал о том, как чувствует себя в роли отца.
Вслед за ним о родах интригующе заговорила и новоиспеченная мама Регина.
Спустя более, чем два месяца после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова.
Позже Тодоренко призналась в проблемах со здоровьем после родов, пояснив, что его подкосил рабочий график.
В результате в сети заявили, что телеведущая может лишиться груди, если будет и дальше работать в таком темпе.
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