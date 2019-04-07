МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Тодоренко показала маленького сына

579Читать материал на украинском

Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, показала фото своего сына, которого родила несколько месяцев назад. Так, на фото артистка сидела рядом с младенцем и нежно смотрела на него.

У пользователей сети возникли вопросы по поводу имени сына Тодоренко, поскольку ранее, она называла его Михаилом, а теперь назвала Майклом. Фото ведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

Тодоренко показала маленького сына
Новости
49-летняя актриса разрушила брак самого богатого человека в мире: как она выглядит

"Майкл? Серьезно?", "Почему Майкл? Майкл в России - это странно. Планируете его за бугор отправить?", "Майкл? Что-то мода пошла у звезд на иностранные имена", - пишут в сети.

Тодоренко показала маленького сына
Тодоренко показала маленького сына
Тодоренко показала маленького сына
Тодоренко показала маленького сына
Тодоренко показала маленького сына

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения