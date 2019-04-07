Тодоренко показала маленького сына

Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, показала фото своего сына, которого родила несколько месяцев назад. Так, на фото артистка сидела рядом с младенцем и нежно смотрела на него.

У пользователей сети возникли вопросы по поводу имени сына Тодоренко, поскольку ранее, она называла его Михаилом, а теперь назвала Майклом. Фото ведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

"Майкл? Серьезно?", "Почему Майкл? Майкл в России - это странно. Планируете его за бугор отправить?", "Майкл? Что-то мода пошла у звезд на иностранные имена", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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