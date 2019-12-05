"Как красиво и трогательно!" Тодоренко показала, как кормит сына грудью

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко оригинально поздравила сына Майкла с днем рождения, опубликовав фото, где кормит его грудью.

Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram. "С днем рождения всю нашу большую семью. Ровно год назад к нам с небес спустился ангел! Его зовут Майкл, Мишель, Миша… Для меня это самое большое счастье — быть мамой такого замечательного человека. Спасибо, что выбрал нас и так круто изменил жизнь. Мы с папой любим тебя бесконечно сильно! Будь лучше нас, выше нас, сильнее и успешнее. Просто будь собой, а мы поддержим тебя во всех твоих начинаниях", — написала Тодоренко.

Регина Тодоренко с сыном Майклом Фото: instagram/family.t_t

Регина Тодоренко кормит грудью сына Фото: instagram/reginatodorenko

Отметим, что пользователям сети очень понравился снимок. Они засыпали телеведущую с сыном комплиментами и принялись поздравлять мальчика.

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