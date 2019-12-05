"Как красиво и трогательно!" Тодоренко показала, как кормит сына грудью

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко оригинально поздравила сына Майкла с днем рождения, опубликовав фото, где кормит его грудью.
Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram. "С днем рождения всю нашу большую семью. Ровно год назад к нам с небес спустился ангел! Его зовут Майкл, Мишель, Миша… Для меня это самое большое счастье — быть мамой такого замечательного человека. Спасибо, что выбрал нас и так круто изменил жизнь. Мы с папой любим тебя бесконечно сильно! Будь лучше нас, выше нас, сильнее и успешнее. Просто будь собой, а мы поддержим тебя во всех твоих начинаниях", — написала Тодоренко.
Регина Тодоренко с сыном Майклом
Фото: instagram/family.t_t
Регина Тодоренко кормит грудью сына
Фото: instagram/reginatodorenko
Отметим, что пользователям сети очень понравился снимок. Они засыпали телеведущую с сыном комплиментами и принялись поздравлять мальчика.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от певца Влада Топалова.
На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась волна критики за то, что они держали в секрете подробности.
Топалов резко попросил не "травить его жену" и оставить их в покое.
Вскоре он все же прервал молчание и рассказал о том, как чувствует себя в роли отца.
Вслед за ним о родах интригующе заговорила и новоиспеченная мама Регина.
Спустя более, чем два месяца после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова.
Позже Тодоренко призналась в проблемах со здоровьем после родов, пояснив, что его подкосил рабочий график.
В результате в сети заявили, что телеведущая может лишиться груди, если будет и дальше работать в таком темпе.
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