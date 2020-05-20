Тодоренко отдала свою награду россиянке, которой муж отрубил руки: реакция женщины

Телеведущая Регина Тодоренко, которая оскандалилась из-за слов о домашнем насилии, отдала свою статуэтку "Женщина года" россиянке Маргарите Грачевой, которой муж в 2017 году отрубил кисти рук из-за ревности.

О поступке Регины рассказала сама женщина на своей странице в Instagram.

Регина Тодоренко Instagram @reginatodorenko

По словам Маргариты, для нее статуэтка ничего не значит:

"Честно, для меня эта награда ничего не значит. И при видео-общении с Региной (когда она снимала фильм), я сразу сказала: "Статуэтка мне не нужна" и в шутку добавила: "Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает". Про панд вспомнила, так как муж Регины выступал на шоу "Маски" в костюме панды. Вот теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью "Женщина года 2019" и двух прекрасных костюмов панд! Даже после предательства я не потеряла веру в людей. И только время нам покажет всю подлинность действий Регины Тодоренко".

Маргарита Грачева Instagram @margoritka1211

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Маргарита Грачева удивила реакцией на скандал с телеведущей Региной Тодоренко из-за ее слов о домашнем насилии.