Тодоренко лишили звания "Женщина года" после скандальных высказываний о домашнем насилии

Журнал Glamour лишил певицу и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после ее скандальных высказываний о домашнем насилии.

Об этом говорится в официальном Instagram-аккаунте издания. "За 15 лет, которые мы с вами, вы узнали наши ценности и понимаете, что мы внимательно относимся к вашему мнению. Регина Тодоренко больше не носит титул "Женщина года" Glamour. Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо. Очень надеемся, что вы нас в этом поддерживаете", – заявила редакция журнала.

Регина Тодоренко Фото: instagram/reginatodorenko

Фото: instagram/glamour_russia

Отметим: все началось с того, что телеведущая нелестно отозвалась об Агате Муцениеце, которая ушла от Павла Прилучного после громкого скандала. Затем она высказалась о жертвах домашнего насилия, сравнив их с психически больными людьми.

"Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: "Боже, мой муж меня бьет!". Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?", – заявляла Тодоренко.

Регина Тодоренко Фото: instagram/reginatodorenko

После этого Регина дала еще одно интервью журналу Glamour, где также была поднята тема домашнего насилия.

"Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, когда был пьяным, а она ему с утра и рассол принесет, и супчик. В случае с семейным насилием просто не нужно выбирать такого мужчину. И терпеть все 10 лет тоже не нужно", – говорила Тодоренко, вызвав еще больший шквал негодования в сети.

Регина Тодоренко Фото: instagram/reginatodorenko

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили официально развестись стало известно в феврале 2020 года. Прилучный подтвердил эту информацию и заявил, что теперь их объединяют "только дружеские отношения". Муцениеце позже раскрыла причину их развода.