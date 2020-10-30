Тодоренко и Топалов заговорили о рождении второго ребенка

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что они с мужем Владом Топаловым задумываются о рождении второго ребенка.

У звездной пары уже есть сын Майкл, который появился на свет в декабре 2018 года. Но Тодоренко и Топалов решили не останавливаться на одном малыше. Об этом ведущая сообщила на YouTube-канале Алины Топаловой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

После первых родов Регина вернулась к работе практически сразу. По ее словам, она боялась потерять все – славу, деньги и престиж. Поэтому телеведущая готова была работать даже с маленьким ребенком на руках.

Также Тодоренко рассказала, что за пару дней до родов ее пригласили посетить престижную премию. За советом она обратилась к Светлане Лободе, которая сразу же отговорила подругу от такого шага.

"У тебя первые роды, спросила она. И получив утвердительный ответ, добавила – ты что, дурная? Полежи лучше дома, чтобы церемонию не срывать", – сообщила ведущая.

Звезда отметила, что на данный момент супруги задумываются о рождении второго ребенка. Она уверена, что больше не совершит таких ошибок и не будет торопиться вернуться к работе.

"Со вторым малышом я постараюсь быть как можно дольше", – добавила Регина.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов выпустили первый совместный трек под названием "Часовые пояса".