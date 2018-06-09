Тодоренко беременна? Звезда показала округлившийся живот в Москве

Телеведущая Регина Тодоренко вышла на красную дорожку "Премии МУЗ-ТВ 2018. Трансформация" в Москве в пышном платье, которое подчеркивало округлившийся живот.

В таблоидах и соцсетях моментально заговорили о беременности звездной украинки, публикуя снимки в неудачном ракурсе. (Также опубликовано ее видеообращение. Чтобы посмотреть, доскрольте страницу до конца)

Регина Тодоренко

"Сегодня наградила Элджей в номинации "Прорыв Года". Я верю, что совсем скоро я тоже совершу прорыв! 29го июня – день Х", – подписала телеведущая один из снимков на своей странице в Instagram.

В свою очередь, Тодоренко быстро опровергла слухи о беременности, записав соответствующий ролик.

"Ребята, хватит распускать слухи! Это уже злит. Шоу "Пятница с Региной" - это мое детище, именно его я вынашивала 9 месяцев, а то и год! И наконец-то "меня можно поздравлять" - 29го июня премьера состоится на канале. Спасибо моим адекватным и умным фанам, которые хоть не ленятся заглядывать в аккаунты, которые я публикую и замечают хэштеги", – подписала она видео, на котором показывает, как меняется в этом платье животик на округлившийся и плоский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тодоренко появилась на российской премии Fashion People Awards 2018 в наряде, который раскритиковали ее подписчики.