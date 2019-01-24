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"Точно наркоманка": Волочкова возмутила сеть фото обнаженных купаний

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Российская балерина Анастасия Волочкова возмутила фанатов очередной партией обнаженных фото из ледяной купели.

Снимки Волочкова разместила на странице в Instagram и вместо комплиментов нарвалась на жесткую критику поклонников. Балерина посвятила фото своему любимому человеку.

"Даже во льдах мне не холодно, потому что согревает любовь и сердце любимого человека", — написала она.

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"Господи, ну неужели вам самой не надоел этот бред. Угомонитесь уже, займитесь чем-нибудь. И выкладывайте нормальные посты в одежде, интересные и мы будем писать другие комменты", — пишут в сети.

Пользователи не поскупились на жесткие слова для Волочковой.

"Да ей, однако, лоботомию пора делать", "точно наркоманка", "лицо умалишенного человека", оценили фото фанаты.

Волочкова

Волочкова

Instagram Волочковой

Волочкова

Волочкова

Instagram Волочковой

Волочкова

Волочкова

Instagram Волочковой

"Точно наркоманка": Волочкова возмутила сеть фото обнаженных купаний
"Точно наркоманка": Волочкова возмутила сеть фото обнаженных купаний
"Точно наркоманка": Волочкова возмутила сеть фото обнаженных купаний
"Точно наркоманка": Волочкова возмутила сеть фото обнаженных купаний
"Точно наркоманка": Волочкова возмутила сеть фото обнаженных купаний

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова раскрыла личность своего любовника, о котором уже много месяцев в ходили интригующие слухи. Возлюбленным артистки оказался вокалист Михаил Борисовский

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Персона
Анастасия Волочкова
Место
Россия
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