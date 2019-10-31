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31 октября • обновлено в 10:56
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Тищенко - обезьяна, Дорн - Дракула: как наряжались украинские звезды на Хэллоуин год назад

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Традиционно праздник нечистой силы Хэллоуин (Ведьмину ночь) отмечают с 31 октября на 1 ноября. Многие артисты посещают вечеринки и примеряют на себя необычные образы.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядели звезды на праздновании Хэллоуина в 2018 году.

Тищенко - обезьяна, Дорн - Дракула: как наряжались украинские звезды на Хэллоуин год назад
Новости
Страшный праздник: как и когда в Украине будут отмечать Хэллоуин

Анна Тринчер

Бууу! Вы придумали уже кем будете на Halloween? Пиши в комментариях;) Я пока, что такой вампир, как тебе? У меня классная новость! ТЕПЕРЬ ТВОЯ ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ МОЖЕТ СТОЯТЬ МЕСТО СКУЧНЫХ ГУДКОВ ❤️ Готов? Тогда лови: #аулюбвинетувозраста❤️ Киевстар- код 112291 на номер 465 Vodafone- код 00147224 на номер 700 Love story❤️ Киевстар- код 112292 на номер 465 Vodafone- код 00147223 на номер 700 Не бойся❤️ Киевстар- код 112473 на номер 465 Vodafone- 00147390 на номер 700 Спасибо за такую нереальную работу: Ph: @andrewwhiteph Mua: @go.matskevich Hair: @bq.asya

Публикация от Anna Trincher (@annatrincher_official)

Надя Дорофеева

Тина Кароль

Потап и Даша Астафьева

Ведущая Катя Осадчая

Леся Никитюк в образи Мэрилин Монро

Николай Тищенко с женой

Владимир Остапчук с женой

Напомним, ранее OBOZREVATEL предложил идеи жутких поздравлений с Хэллоуином и оригинального хэллоуинского маникюра.

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Тема
Хэллоуин
Персоны
Тина Кароль Николай Тищенко Владимир Остапчук Катерина Осадча Алексей Потапенко (Потап) Надя Дорофеева Даша Астафьева
Место
Украина
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