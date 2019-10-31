Тищенко - обезьяна, Дорн - Дракула: как наряжались украинские звезды на Хэллоуин год назад

Традиционно праздник нечистой силы Хэллоуин (Ведьмину ночь) отмечают с 31 октября на 1 ноября. Многие артисты посещают вечеринки и примеряют на себя необычные образы.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядели звезды на праздновании Хэллоуина в 2018 году.

Анна Тринчер

Надя Дорофеева

Тина Кароль

Потап и Даша Астафьева

Ведущая Катя Осадчая

Леся Никитюк в образи Мэрилин Монро

Николай Тищенко с женой

Владимир Остапчук с женой

Напомним, ранее OBOZREVATEL предложил идеи жутких поздравлений с Хэллоуином и оригинального хэллоуинского маникюра.

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