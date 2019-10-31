Тищенко - обезьяна, Дорн - Дракула: как наряжались украинские звезды на Хэллоуин год назад

Традиционно праздник нечистой силы Хэллоуин (Ведьмину ночь) отмечают с 31 октября на 1 ноября. Многие артисты посещают вечеринки и примеряют на себя необычные образы.
OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядели звезды на праздновании Хэллоуина в 2018 году.
Анна Тринчер
Бууу! Вы придумали уже кем будете на Halloween? Пиши в комментариях;) Я пока, что такой вампир, как тебе? У меня классная новость! ТЕПЕРЬ ТВОЯ ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ МОЖЕТ СТОЯТЬ МЕСТО СКУЧНЫХ ГУДКОВ ❤️ Готов? Тогда лови: #аулюбвинетувозраста❤️ Киевстар- код 112291 на номер 465 Vodafone- код 00147224 на номер 700 Love story❤️ Киевстар- код 112292 на номер 465 Vodafone- код 00147223 на номер 700 Не бойся❤️ Киевстар- код 112473 на номер 465 Vodafone- 00147390 на номер 700 Спасибо за такую нереальную работу: Ph: @andrewwhiteph Mua: @go.matskevich Hair: @bq.asya
Надя Дорофеева
Тина Кароль
Потап и Даша Астафьева
Ведущая Катя Осадчая
Леся Никитюк в образи Мэрилин Монро
Николай Тищенко с женой
Владимир Остапчук с женой
Хэловинское, первобытное. Было дико во всех смыслах. @nikolaytyshchenko @allabonya @yuriy_tkach @biedniakov @lesia_nikituk Нашу тайну я заберу с собой, если вы не удалили все сториз😂 Как говорится: what happens in Сейф, stays in Сейф. #helloween #сейф #planetoftheapes
Напомним, ранее OBOZREVATEL предложил идеи жутких поздравлений с Хэллоуином и оригинального хэллоуинского маникюра.
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