Тищенко о троллинге от Дурнева: юмора там нет, за ним стоят влиятельные люди

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал, как относится к тому, что его троллит блогер Алексей Дурнев в своем шоу на Youtube. По его мнению, за ним стоят влиятельные люди.

В интервью для программы "Ходят слухи" с Рамин Есхакзай политик признался, что решил помочь ведущему, когда о нем забыли поклонники. Поэтому блогер начал шутить о рестораторе, чтобы программа "Дурнев смотрит сторис" имела высокие рейтинги (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он хороший и талантливый парень. Поэтому мы договорились немного поиграть в пас, и видите, что из этого получилось. Он стал популярным", – поделился Тищенко.

Дурнев троллит Тищенко в одном из выпусков своей программы Youtube Aleksey Durnev

Нардеп также отметил, что теперь Дурнев договорился с другим влиятельным человеком на более выгодных условиях, поэтому в его программе продолжают выходить выпуски, в которых Тищенко обычно показывают не из лучшей стороны.

"Там (в программе "Дурнев смотрит сторис". – Ред.) юмора уже нет, он просто злится, хотя ему это не свойственно. Когда он шутил, это было классно. Я ему подбрасывал различные идеи, это работало. А сейчас он стал заангажированным. Я знаю, кто за ним стоит", – добавил Тищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко обвинил нардепа Николая Тищенко в попытке подкупа киевлян перед местными выборами с помощью "краденого песка".

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