Тищенко – Крапивиной: вам из-за поребрика виднее, кому помогать в украинском шоубизе

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко резко обратился к продюсеру певицы Светланы Лободы Нателле Крапивиной после того, как она раскритиковала его за поддержку украинских звезд в условиях карантина.

В своем Telegram-канале политик заявил, что после митинга представителей шоу-бизнеса Верховная Рада приняла решение рассмотреть изменения в Налоговый кодекс, чтобы артисты получили четкий план действий, как работать в условиях карантина.

"Информирую своих "друзей", кто брызгал лозунгами и желчью. Особенно хочу передать привет нашей московской подруге Нателле Крапивиной. Вам из-за поребрика "виднее", кому помогать в украинском шоу-бизнесе, а кому – нет. Но мы с вами не согласны", – отметил Тищенко.

Заявление Тищенко о поддержке украинского шоу-бизнеса. Telegram канал Николая Тищенко

Напомним, нардеп на своей странице в Facebook ранее поддержал митинг звезд и отметил, что нельзя дать умереть украинскому шоу-бизнесу. В комментариях Крапивина раскритиковала Тищенко, заявив, что нужно "страну с колен поднимать", а не ходить на акции протеста артистов.

Тищенко поддержал украинских звезд. Facebook Николая Тищенко

Тищенко поспорил с Крапивиной. Facebook Николая Тищенко

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