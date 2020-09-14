Тищенко – Крапивиной: вам из-за поребрика виднее, кому помогать в украинском шоубизе

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко резко обратился к продюсеру певицы Светланы Лободы Нателле Крапивиной после того, как она раскритиковала его за поддержку украинских звезд в условиях карантина.
В своем Telegram-канале политик заявил, что после митинга представителей шоу-бизнеса Верховная Рада приняла решение рассмотреть изменения в Налоговый кодекс, чтобы артисты получили четкий план действий, как работать в условиях карантина.
"Информирую своих "друзей", кто брызгал лозунгами и желчью. Особенно хочу передать привет нашей московской подруге Нателле Крапивиной. Вам из-за поребрика "виднее", кому помогать в украинском шоу-бизнесе, а кому – нет. Но мы с вами не согласны", – отметил Тищенко.
Напомним, нардеп на своей странице в Facebook ранее поддержал митинг звезд и отметил, что нельзя дать умереть украинскому шоу-бизнесу. В комментариях Крапивина раскритиковала Тищенко, заявив, что нужно "страну с колен поднимать", а не ходить на акции протеста артистов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
певица Оля Полякова возмутилась, что ее концерт 1 сентября в Белой Церкви отменили, а тогда в Киеве выступал российский певец Jony без соблюдения правил безопасности.
Артистку поддержала Alyona Alyona и записала видеообращение к власти, в котором попросила создать план выхода из кризиса для музыкальной индустрии.
3 сентября украинские звезды вышли на протест под стены Кабмина. Они выступили против выборочных карантинных ограничений и дискриминации организаторов концертов.
Протесты артистов подействовали и Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит проект закона о поддержке шоу-бизнеса.
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