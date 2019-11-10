Тине Канделаки — 44: самые громкие романы телеведущей

Российская телеведущая Тина Канделаки в воскресенье, 10 ноября, отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 44 года. В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить самые громкие романы звезды с известными мужчинами.

Личная жизнь Тины Канделаки всегда бурлила. Возможно, виной тому потрясающе яркая внешность и энергетика телеведущей. Впрочем, как оказалось, в отношениях с мужчинами ей постоянно чего-то не хватало.

Тина Канделаки Фото: instagram/tina_kandelaki

Первый муж звезды — бизнесмен и совладелец многопрофильной клиники "АСКОН" Андрей Кондрахин. В браке у пары родилось двое детей: дочь Мелания и сын Леонтий. Однако спустя 12 лет совместной жизни они развелись. По слухам, Тина и Андрей расстались из-за измен телеведущей с миллиардером Сулейманом Керимовым.

Тина Канделаки и миллиардер Сулейман Керимов: история отношений

Тина Канделаки и Сулейман Керимов

О романе телеведущей и миллиардера известно не много. Так, впервые любовников увидели вместе в конце 2005-го, а уже в следующем году Тина стала счастливой обладательницей "ТЭФИ" от "Академии российского телевидения". По информации СМИ, именно Сулейман помог ей заполучить эту премию. Кроме того, муж телеведущей знал об изменах жены.

"Андрей уже давно в курсе и довольно спокойно относится к похождениям своей жены. А Александр Роднянский (продюсер - Ред.) только рад такому повороту в личной жизни телеведущей. Это ведь помогло телеканалу СТС получить сразу несколько премий "ТЭФИ", — рассказывала коллега Канделаки.

Тина Канделаки и Сулейман Керимов

В 2006 году пара отдыхала вместе в Ницце (Франция) и попала в автомобильную аварию. Миллиардер тогда получил сильнейшие ожоги, закрыв своим телом телеведущую. Отметим, что Канделаки сначала упорно отрицала свое присутствие на отдыхе с Керимовым. Но спустя несколько лет призналась, что была там, а также назвала свою связь с Сулейманом большой ошибкой.

"После той аварии в Ницце я переосмыслила свою жизнь... Рассказала детям о связи с Керимовым, когда они подросли. И, конечно, отметила, что это моя большая ошибка по жизни", — рассказывала ранее Канделаки.

Тина Канделаки Фото: instagram/tina_kandelaki

Тина Канделаки и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Тина Канделаки и Рамзан Кадыров Фото: sensum-club.pro

Кадыров и Канделаки познакомились во время записи программы "Нереальная политика" в 2011 году, где глава Чечни сделал телеведущей замечание по поводу ее внешнего вида: "Вы соблюли наши правила по внешнему виду? Нет, абсолютно. Вы слишком вызывающе одеты, поэтому я стараюсь не смотреть на вас".

Однако несмотря на осуждающие высказывания, Кадыров с явным интересом поглядывал на девушку в "слишком откровенной одежде", а позже Канделаки выложила видео, на котором в дружеской обстановке, судя по всему, в кафе, общалась с Главой Чеченской Республики. Они были расслаблены и много смеялись.

Конечно, никаких подтверждений этому роману нет. Хотя в свое время телеведущая Ксения Собчак говорила, что их связывала не только дружба: Тина якобы посещала Арабские Эмираты в обществе Главы Чечни и принимала от него в подарок ювелирные украшения.

Тина Канделаки и предприниматель, основатель пиар-компании "Апостол" Василий Бровко

Уже в 2013 году стали поговаривать о том, что Канделаки завела роман с владельцем пиар-компании "Апостол" Василием Бровко. Он был не столь известен, как некоторые прежние мужчины Тины, однако неплохо влиял на карьеру телеведущей, раскручивая ее многочисленные шоу.

Тина Канделаки и Василий Бровко Фото: kp.ru

Отметим, что Тина и Василий долгое время скрывали свои отношения. Однако о них шептались все сотрудники "Апостол Медиа". Также актер Станислав Садальский высказался о романе Бровко и Канделаки.

"Это настоящий служебный роман! Вася зависим от нее, от ее денег. Можно сказать, Тина купила эту любовь. Ей не нужны искренние чувства, крепкие отношения. Она в этом плане абсолютно фригидна. Тину устраивает то, что этот мальчик всегда под боком, но серьезных эмоций она к нему точно не испытывает. Есть, и хорошо — не вибратором же пользоваться", — говорил Садальский.

Василий Бровко, Тина Канделаки и Станислав Садальский

Однако, несмотря на то, что в любовь между Канделаки и Бровко никто не верил, они поженились в 2014 году и до сих пор состоят в браке.

Василий Бровко и Тина Канделаки Фото: instagram/tina_kandelaki

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тина Канделаки взбудоражила поклонников откровенной фотосессией, показав пышную грудь.

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