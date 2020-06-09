Тина Кароль засветила голую грудь на пикантном фото

Кристина Долматова Люди 03:20, 9.06.2020

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в белом пиджаке, под который не надела бюстгальтер. Свой образ Кароль дополнила штанами того же цвета.

Тина Кароль
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль засветила пышную грудь
Фото: instagram/tina_karol

Поклонники не смогли пройти мимо пикантного фото певицы, и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Тина Кароль полностью голая
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль в пикантной фотосессии
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/tina_karol
Соблазнительная Тина Кароль
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль в пикантной фотосессии
Фото: instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным снимком. На нем звезда позировала в белой удлиненной рубашке на кровати, продемонстрировав красивые ноги.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

"Не основание для запрета фильма": Ткаченко высказался об актерах-нон грата в Украине

Осенью Украину ждет новый кризис с закрытием заведений и увольнениями. Рынку труда дали неутешительный прогноз

Україна між ліфтом та батутом

Мошенники снимают деньги с карт украинцев и используют новые схемы: под угрозой может оказаться любой

В Раде предложили переименовать проспект Бандеры в Киеве