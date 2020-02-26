Соблазнительная Тина Кароль взбудоражила сеть постельным фото

Украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным снимком.

Так, на нем звезда позировала в белой удлиненной рубашке на кровати, продемонстрировав красивые ноги. Соответствующее фото Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.

Тина Кароль Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль взбудоражила постельным фото Фото: instagram/tina_karol

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Отметим, что пришли в восторг от нового снимка певицы. Они засыпали ее комплиментами.

"Разве законно быть такой красивой?", "Воплощение нежности", "Такая сексуальная", "Невозможно оторвать глаз", – написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Тины Кароль, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Тина Кароль засветила пышную грудь Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль в пикантной фотосессии Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль в откровенном белье Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль сексуально позирует на камеру Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль полностью голая Фото: instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль завела сеть аппетитными формами в белье.

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