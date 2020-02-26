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26 февраля • обновлено в 15:17
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Соблазнительная Тина Кароль взбудоражила сеть постельным фото

2.3т
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Украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным снимком.

Так, на нем звезда позировала в белой удлиненной рубашке на кровати, продемонстрировав красивые ноги. Соответствующее фото Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.

Тина Кароль

Тина Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль взбудоражила постельным фото

Тина Кароль взбудоражила постельным фото

Фото: instagram/tina_karol

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Отметим, что пришли в восторг от нового снимка певицы. Они засыпали ее комплиментами.

"Разве законно быть такой красивой?", "Воплощение нежности", "Такая сексуальная", "Невозможно оторвать глаз", – написали люди.

Соблазнительная Тина Кароль взбудоражила сеть постельным фото
Соблазнительная Тина Кароль взбудоражила сеть постельным фото
Соблазнительная Тина Кароль взбудоражила сеть постельным фото
Соблазнительная Тина Кароль взбудоражила сеть постельным фото

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Тины Кароль, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Тина Кароль засветила пышную грудь

Тина Кароль засветила пышную грудь

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль в пикантной фотосессии

Тина Кароль в пикантной фотосессии

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль в откровенном белье

Тина Кароль в откровенном белье

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль полностью голая

Тина Кароль полностью голая

Фото: instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль завела сеть аппетитными формами в белье.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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