Тина Кароль в изысканном платье спела в столичном метро. Видео

Популярная украинская певица Тина Кароль спустилась в киевское метро, где исполнила попурри из своих самых известных хитов.

Как пишут на фан-аккаунте звезды в Instagram, перформанс состоялся в рамках праздничного шоу "З Днем народження, Україно!" ко Дню Независимости, которое канал Украина покажет 24 августа (фото и видео смотрите ниже).

Тина Кароль спела в киевском метро Фото: Канал Украина

Артистка в блестящем платье от британского дизайнера David Koma появилась на станции метро Дорогожичи. Тина дополнила образ своей фирменной красной помадой.

"Тина пошутила: "Обычный день. Просто едем". Во время выступления певица исполнила свои хиты "Україна – це ти", "Сдаться ты всегда успеешь", "Ноченька", "Выше облаков", "Иди на жизнь", – говорится в сообщении.

Отметим, что шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, где можно будет увидеть выступления Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой, MONATIK, NK Насти Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника и группы MOZGI.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тина Кароль поразила поклонников очередным сексуальным снимком. На нем она позировала в белом мини-платье, которое соблазнительно обнажило ее ноги.