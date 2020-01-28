Тина Кароль узнала? Дарья Петрожицкая смутила кумовством на шоу "Голос"

На последнем эфире вокального шоу "Голос" с песней "Голубка" Vivienne Mort отличилась молодая актриса Дарья Петрожицкая, получившая известность после сериала "Папик".

Но у многих зрителей возникли вопросы к ее успеху на конкурсе.

Отмечается, что Петрожицкая пришла на слепые прослушивания и исполнила трек, который был саундтреком к ее единственной действительно успешной роли как актрисы.

При этом интересно будет вспомнить, что главную роль в "Папике" девушка получила "случайно" и без конкурса, сценарий писали уже сразу под нее, хотя режиссер другого сериала 95 Квартала "Слуга народа" утверждал, что его бы кастинг актриса не прошла.

В результате вокальных потуг Дарьи на "Голосе" к ней повернулась только Тина Кароль, остальные тренера не были под впечатлением.

Но энтузиазма Кароль хватило на всех, поскольку она сразу же стремительно пошла к сцене обниматься с Дарьей, после чего взяла ее в свою команду.

Смотрите, как это было, на видео:

Интересно, что, по мнению ряда зрителей, Петрожицкая спела посредственно, и не заслуживает таких похвал.

В частности, некоторые решили, что Тина Кароль все же перестаралась.

"То есть Тина не повернулась, когда пела маленькая девочка, а тут она прям узнала ее", "Ничего особенного, обычный вокал, да и так надоели "свои", - пишут в сети.

В то же время, справедливо будет заметить, что выступление Петрожицкой, как и ее простота, собрали довольно много и положительных отзывов:

Напомним, ранее Тина Кароль шокировала сеть своим "секретом" красоты.

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