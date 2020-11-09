Тина Кароль украсила обложку книги Vogue, посвященную меняющим мир женщинам. Пикантные фото

Украинская певица Тина Кароль украсила обложку коллекционного издания книги Ukrainian Women in Vogue, которую команда Vogue UA посвятила украинским женщинам, меняющим мир здесь и сейчас.

Соответствующий снимок, автором которого является американский фотограф Greg Swales, сама Кароль опубликовала на личной странице в Instagram. Отметим, что в книгу вошли и другие кадры певицы, а также 60 фотосессий выдающихся украинок, вышедших на страницах журнала за всю историю его существования.

"Для меня большая честь украсить обложку книги Vogue и быть в ней рядом с женщинами, которые не только нашли дело своей жизни и достигли в нем успеха, а и вдохновляют других идти за своей мечтой и историей своего успеха представляют Украину в мире", – поделилась Кароль.

"Лучшие кадры из съемок Vogue UA превращают эту книгу в настоящую антологию феминизма и моды. Стильные образы 60 выдающихся украинок, которые нашли дело своей жизни, – источник вдохновения на все времена", – заявил главный редактор Vogue UA Филипп Власов.

Напомним, что эксклюзивная съемка Тины Кароль в Vogue UA была посвящена 15-летию музыкальной карьеры певицы и выходу ее нового альбома "Найти своих".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Тина Кароль и всемирно известный рэпер Snoop Dogg презентовали совместный трек Blow Your Mind. Композиция вызвала ажиотаж в сети – в комментариях под роликом большинство пользователей высказали свое восхищение в адрес Тины.