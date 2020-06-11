Известная украинская певица Тина Кароль сыграет в продолжении комедийного сериала "Большие Вуйки".

На первых фото со съемочной площадки артистка предстает в женственных и соблазнительных образах, сообщил сайт ТСН.

По словам Кароль, солнце, друзья-коллеги и творческая атмосфера – это то, чего так ей не хватало во время карантина.

"Творческая группа придерживается норм адаптивного карантина, поэтому на площадке не так много актеров, как обычно, но работа и шутки каждого из команды заряжают хорошим настроением. Мы с Юрой Горбуновым выросли на Ивано-Франковщине и уже давно дружим, у нас много общего", – сказала она.

ТСН

Певица добавила, что на площадке "Великих Вуйок" чувствует себя будто в кругу семьи.

Известно, что съемки второго сезона комедийного сериала "Большие Вуйки" о жизни и приключениях гуцулов Ивана Петрука, Василия Микитюка, Штефка и Бодьо начались на этой неделе.

Актер и креативный продюсер проекта Юрий Горбунов рассказал, что в новом сезоне, кроме уже известных и любимых героев, зрителей ждет и появление новых, роли которых, в частности, воплотят на экране популярные звезды украинского шоу-бизнеса.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик показала фото из-за кулис съемок "Больших Вуйок 2".