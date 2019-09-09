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10 сентября • обновлено в 06:47
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Тина Кароль сверкнула грудью в откровенном наряде: горячее видео

4.1т Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая стала ведущей шоу "Танці з зірками", в третьем эфире сразила поклонников откровенным образом.

Так, звезда вышла на танцевальный паркет в роскошном вечернем наряде с очень глубоким декольте, засветив пышную грудь. Соответствующее видео Кароль опубликовала в своих Instagram-сториз (смотрите ниже).

Тина Кароль сверкнула грудью в откровенном наряде: горячее видео

Тина Кароль

Фото из Instagram

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Отметим, что к такому горячему образу певица подобрала обувь на каблуке. Романтические волнистые волосы и макияж с акцентом на красные губы завершили образ Кароль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль взбудоражила поклонников снимками на пляже в соблазнительном купальнике.

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Тег
Танці з зірками
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