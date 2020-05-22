Тина Кароль снялась в рубашке на голое тело: откровенное фото

Украинская певица Тина Кароль поделилась поклонниками очередным откровенным снимком.

Так, на нем звезда позировала в расстегнутой белой рубашке, которую надела на голое тело. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Тина Кароль Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль сексуально позирует на камеру Фото: instagram/tina_karol

Отметим, что фанаты пришли в восторг от нового снимка певицы. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Тины Кароль, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Тина Кароль засветила пышную грудь Фото: instagram/tina_karol

Соблазнительная Тина Кароль Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль в откровенной фотосессии Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль полностью голая Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль завела сеть аппетитными формами в белье.