Тина Кароль снялась в рубашке на голое тело: откровенное фото

Кристина Долматова Люди 15:41, 22.05.2020

Украинская певица Тина Кароль поделилась поклонниками очередным откровенным снимком.

Так, на нем звезда позировала в расстегнутой белой рубашке, которую надела на голое тело. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Тина Кароль
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/tina_karol

Отметим, что фанаты пришли в восторг от нового снимка певицы. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Тины Кароль, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Тина Кароль засветила пышную грудь
Фото: instagram/tina_karol
Соблазнительная Тина Кароль
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль в откровенной фотосессии
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль полностью голая
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль завела сеть аппетитными формами в белье.

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