Тина Кароль рассказала об обиде на "Квартал 95": названа причина

София Ковнир Люди 19:48, 13.11.2020

Украинская певица Тина Кароль откровенно рассказала, чем ее оскорбило выступление "Квартала 95".

По ее словам, сейчас она все воспринимает и переживает намного легче. Об этом артистка заявила в программе "ЖВЛ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У них была сцена про песню "Ноченька". И в тот момент я не то, что обиделась, но мне было неприятно. Помню, как ребята говорили: "Тина, мы ничего такого не имели ввиду". А сейчас я научилась все воспринимать легче", – рассказала певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

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