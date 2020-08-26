Тина Кароль рассказала детали сотрудничества с рэпером Snoop Dogg

Ольга Веркалец Люди 16:50, 26.08.2020

Украинская певица Тина Кароль рассказала о том, как возникла идея записать совместную песню Blow Your Mind с американским рэпером Snoop Dogg, премьера которой состоится 28 августа.

Как призналась знаменитость в программе "Сніданок з 1+1", в 2019 году она подписала контракт с независимым лейблом в США, чтобы записать альбом на английском языке. И однажды к ней позвонил представитель фирмы звукозаписи и сообщил, что Snoop Dogg запишет с ней композицию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тина Кароль записала со Snoop Dogg совместный трек
Instagram Тины Кароль

"Потом мне говорят: "У тебя есть час, чтобы ты записала свой фрагмент, придумала музыку и слова". Я использовала песню нашего украинского автора, с которым сотрудничаю, вложила, запела, написала текст. Все. Это именно тот момент, когда ты можешь всю жизнь готовиться, чтобы за один час справиться с заданием", – поделилась Кароль.

Певица также дала совет участникам музыкальных конкурсов, чтобы они всегда были готовы взять на себя ответственность относительно своей карьеры. Ведь в любой момент им могут, как и Тине, предложить важное сотрудничество.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала шестикилограммовое платье ручной работы для выступления на Софийской площади. На изготовление наряда потребовалось 180 часов

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