Тина Кароль прокомментировала слухи о своей беременности

Obozrevatel Люди 10:06, 1.11.2020 Обновлено: 10:16, 1.11.2020

Украинская певица Тина Кароль ответила поклонникам на предположение о ее беременности.

Не так давно артистка в одном из интервью призналась, что мечтает стать мамой во второй раз и хочет родить дочь.

В интервью для Осадчей в "Светской жизни" Кароль прокомментировала слухи о своей беременности.

"Катя, я не беременна, к сожалению", – искренне ответила звезда.

Кроме того, знаменитость добавила, что хотела, чтобы это произошло "как можно незапланированно".

К слову, Кароль воспитывает 11-летнего сына Вениамина от первого брака с мужем Евгением Огиром, который умер от рака в 2013 году.

Тина Кароль и ее сын Вениамин.
Instagram Тины Кароль

За это время у звезды не было никаких публичных отношений, а ее роман с коллегой по шоу "Голос країни" Даном Баланом до сих пор остается тайной, ведь ни один из артистов не подтвердил его официально.

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль поделилась архивными кадрами со своей свадьбы с Евгением Огиром.

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