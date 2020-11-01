Тина Кароль прокомментировала слухи о своей беременности

Украинская певица Тина Кароль ответила поклонникам на предположение о ее беременности.

Не так давно артистка в одном из интервью призналась, что мечтает стать мамой во второй раз и хочет родить дочь.

В интервью для Осадчей в "Светской жизни" Кароль прокомментировала слухи о своей беременности.

"Катя, я не беременна, к сожалению", – искренне ответила звезда.

Кроме того, знаменитость добавила, что хотела, чтобы это произошло "как можно незапланированно".

К слову, Кароль воспитывает 11-летнего сына Вениамина от первого брака с мужем Евгением Огиром, который умер от рака в 2013 году.

За это время у звезды не было никаких публичных отношений, а ее роман с коллегой по шоу "Голос країни" Даном Баланом до сих пор остается тайной, ведь ни один из артистов не подтвердил его официально.

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль поделилась архивными кадрами со своей свадьбы с Евгением Огиром.