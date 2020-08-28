Тина Кароль презентовала песню со Snoop Dogg и вызвала фурор в сети

Елена Кордунова Люди 10:58, 28.08.2020 Обновлено: 11:02, 28.08.2020

Украинская певица Тина Кароль и всемирно известный рэпер Snoop Dogg презентовали совместный трек Blow Your Mind.

Композиция вызвала ажиотаж в сети – в комментариях под роликом большинство пользователей высказали свое восхищение в адрес Тины. Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Вместе с Тиной Кароль и Snoop Dogg в записи трека приняли участие американские исполнители Luca Dayz и LOE. Luca Dayz также выступил в роли аранжировщика и продюсера.

Тина Кароль презентовала песню со Snoop Dogg
YouTube

Пользователи сети высказали свое восхищение в адрес Тины и высоко оценили дуэт со всемирно известным музыкантом.

Пользователи бысказали восхищение в адрес Тины Кароль
YouTube
В сети расхвалили дуэт Тины Кароль и Snoop Dogg
YouTube
Тина Кароль и Snoop Dogg записали совместный трек
YouTube

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала о том, как возникла идея записать совместную песню Blow Your Mind.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала шестикилограммовое платье ручной работы для выступления на Софийской площади. На изготовление наряда потребовалось 180 часов.

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