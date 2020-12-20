Тина Кароль представила юбилейный альбом 'Найти своих': слушать онлайн

Известная украинская певица Тина Кароль представила новый юбилейный альбом в честь пятнадцатилетие своей музыкальной карьеры "Найти своих".

Об этом знаменитость сообщила на своей официальной странице в Instagram. Также звезда опубликовала ролик, в котором предстала в чувственном образе: в белой майке и с легким нюдовым макияжем на лице.

В ролике в Instagram также прозвучали первые строчки из песни "Найти своих".

"Оказалось, счастье в простом кроется, найти своих и успокоиться... Скучаю сильно... Жду встречи с вами", – подписала видео в фотоблоге певица.

Кроме того, знаменитость сообщила, что новый альбом можно уже прослушать в свободном доступе на разных стримминговых платформах.

К слову, юбилейный альбом Кароль состоит из самых популярных хитов звезды за всю 15-летнюю карьеру. Их запись прошла во время юбилейного тура певицы.

Слушать онлайн альбом Тины Кароль "Найти своих":

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль представила обложку альбома, на которой она появилась полностью обнаженной.