Тина Кароль поразила сеть платьем с откровенными вырезами. Фото

Украинская певица Тина Кароль появилась в шестом эфире шоу "Танці з зірками" в желтом атласном платье с откровенными вырезами. Образ знаменитости поразил сеть.

Так, под платье артистка подобрала блестящие босоножки на высоком каблуке, а также – массивные серьги. Соответствующие снимки опубликованы на личной странице Кароль в Instagram (фото смотрите ниже).

Отметим, что звезда появилась на шоу в платье от украинского дизайнера Olya Mak, стоимость которого составляет 10 тысяч гривен. В сети поклонники уже назвали этот образ самым лучшим за шесть выпусков четвертого сезона танцевального проекта.

Кароль позировала в желтом атласном платье. Instagram Тины Кароль

"Бесконечно готова смотреть на счастливую Тину", "Наш лучик солнца", "Невероятная красавица", "Космически обольстительная", "Как красиво, изящно", – написали в комментариях.

Поклонники в восторге от образа Тины Кароль. Instagram Тины Кароль

В сети певицу засыпали комплиментами. Instagram Тины Кароль

Тина Кароль поразила сеть откровенным образом на шоу "Танцы со звездами": смотреть другие фото

Кароль покорила эффектным образом. Instagram Тины Кароль

Тина Кароль в платье от украинского бренда. Instagram Тины Кароль

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль, которая в 2013 году потеряла мужа Евгения Огира, призналась, что готова к новым отношениям. Она также рассказала, как мужчина может завоевать ее сердце.